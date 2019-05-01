Сгоревший Нотр-Дам предложили восстановить с помощью 3D-принтера

Французский собор Нотр-Дам-де-Пари можно восстановить с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на нидерландскую компанию Concr3De.

Как отмечается, такая технология позволит быстро восстановить собор, а также станет выгоднее в финансовом плане, передает УНИАН.

По словам голландцев, статую горгульи можно восстановить за сутки, потратив при этом всего от €2500 до €5 тыс., что дешевле в несколько раз, чем вырезать ее из камня в мастерской.

Уточняется, что нидерландская компания намеревается использовать смесь золы, измельченного известняка, чернил и неорганических соединений для производства деталей собора.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.





