ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня предстоят незапланированные траты. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

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