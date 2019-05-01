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Момент столкновения поезда с автомобилем на улице Албишоара попал на видео
// фото: Facebook
15:06, 01 May 2019
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Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения дизель-поезда с автомобилем. Инцидент произошёл сегодня утром на железнодорожном переезде по улице Албишоара в столице.

В результате происшествия, никто не пострадал. По словам пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место происшествия прибыли спасатели, но их вмешательство не потребовалось.

Обстоятельтсва происшествия устанавливаются.




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