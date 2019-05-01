Каждая женщина по-своему уникальна. Кто-то находит себя в карьере, другие могут состояться как идеальные жены и матери. А некоторые и вовсе умудряются совмещать все!
Например, Раки с самых юных лет нередко мечтают о собственной семье, и уже к моменту взросления знают, как заботиться о своих близких. Можно сказать, что Раки – идеальные жены с бытовой точки зрения, как минимум, пишет vesti-ua.net.
Астрологи считают, что среди 12 знаков зодиака есть те, кому роль супруги дается хуже всех. Кто же они?
Скорпион
С одной стороны, Скорпион – прекрасная хозяйка. В доме у нее всегда прибрано, а на кухне мужа ждет обед из пяти блюд. Однако все это нивелируется одной не самой приятной чертой характера, которой обладают многие Скорпионы. Этой даме жизненно важно доминировать в отношениях. Она всегда права, и точка! Нередко Скорпион зарабатывает больше мужа, что подрывает его самооценку. Надо ли говорить, что рано или поздно в такие семьи приходит разлад?
Рыбы
Отношения с женщиной, рожденной под знаком Рыбы, начинаются с романтики. Она – вся такая нежная и воздушная, которую должен оберегать он, рыцарь на белом коне. Со временем Рыбка начинает по-настоящему наглеть и садится на шею мужу. Нередко мужчина устает от игры в одни ворота, ведь даже самому брутальному мачо хотя бы изредка нужны внимание и забота!
Лев
Женщина-Лев – прекрасная спутница для выходов в свет. Она всегда сможет блеснуть умом и красотой на корпоративе мужа. Обычно все его коллеги тайно или открыто восхищаются этой прекрасной дамой. Она умеет покорять и впечатлять. Но как хозяйка женщина-Лев – настоящая двоечница! Ей чужды бытовые дела, она не умеет ими заниматься. Если и умеет, то не имеет ни малейшего желания. Некоторые мужья закрывают на это глаза и нанимают соответствующий персонал, а некоторым это вопрос принципиален, и тогда скандалов не избежать!
Комментарии
- В Сети поделились самыми обычными действенными советами
- Доктор Комаровский объяснил, в какой воде можно купать детей
- Пасхальные яйца вместо монетки: в Болгарии арбитр оригинально провел жеребьевку перед началом матча
- "Финансовая удача и опасное общение": гороскоп на май для всех знаков Зодиака
- Почувствуете повышенную утомляемость и нервозность: в мае Землю накроет череда магнитных бурь
- В США ищут путешественника за десять тысяч долларов
- Google выпустил дудл к Первому мая
- Вышел первый трейлер фильма "Соник"
- Отрывок "Тома и Джерри" с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты
- Здесь должен побывать каждый: озеро, чей цвет меняется в зависимости от сезона
- Потоп в столичном пригороде: дождь затопил улицу в Дурлештах. ВИДЕО
- В Сети поделились самыми обычными действенными советами
- Врачи назвали постоянное чувство голода признаком опасной болезни
- Канадская банкнота признана самой красивой купюрой
- Этим знакам Зодиака хуже всего удается роль супруги
- Вблизи Молдовы пронеслось торнадо. ВИДЕО
- Девочка, упавшая с восьмого этажа в Бельцах, пришла в сознание
- Погода в Молдове на Радоницу
- В двух областях Украины пронеслись смерчи (фото, видео)
- Соведущего "Вечернего Урганта" лишили водительских прав
- Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака
- В Бельцах 2-летняя девочка упала с 8 этажа, пока пьяные родители спали
- В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле
- Погода в Молдове на ближайшие дни
- Депутат ППДП расплакалась в прямом эфире, когда оправдывалась перед женщинами, обвинившими ее в присвоении денег
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md