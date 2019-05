Наиболее значительную конкуренцию канадским деньгам составили новые купюры родом из Швейцарии (200 франков), Норвегия (500 крон), Россия (100 рублей) и Мексика (500 песо), сообщает nashvancouver.com.

Отметим, что “победитель” – очень необычная банкнота.

Во-первых, на купюре изображена женщина. До этого, единственной женщиной, изображенной на канадских деньгах была британская королева.

Во-вторых, купюра впервые в Канаде имеет вертикальный дизайн, что позволяет визуально выделить её среди других и увеличить размер портрета.

На одной стороне 10-долларовой купюры изображена Виола Десмонд – известная правозащитница, которая выступала против дискриминационной расовой политики Канады в прошлом столетии. В 1946 году ее осудили и заключили в тюрьму после того, как она отказалась покинуть кинотеатр только для белых.

На обратной стороне изображен канадский музей прав человека в Виннипеге, Манитоба — первый в мире музей, посвященный исключительно эволюции, празднованию и будущему прав человека.

Размеры новой канадской банкноты – 6 дюймов на 2,75 дюймов. Защитные особенности ноты включают в себя 3D технологию, прозрачность, металлические изображения и символы, а также цветовые сдвиги.

Canadian $10 bill featuring Nova Scotia civil rights pioneer and 2017 Inductee, Viola Desmond, named "World's Best New Banknote" of the year by @theibns! We are so proud. #CanadaThrives pic.twitter.com/UGKTQxagap