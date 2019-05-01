По итогам 2018 года, новые канадские 10 долларов получили титул самой красивой банкноты мира. Конкуренция была велика: более 150 новых бумажных денег поступило за тот год в оборот в самых разных странах мира. 15 из них пробились в своего рода финал.
Наиболее значительную конкуренцию канадским деньгам составили новые купюры родом из Швейцарии (200 франков), Норвегия (500 крон), Россия (100 рублей) и Мексика (500 песо), сообщает nashvancouver.com.
Отметим, что “победитель” – очень необычная банкнота.
Во-первых, на купюре изображена женщина. До этого, единственной женщиной, изображенной на канадских деньгах была британская королева.
Во-вторых, купюра впервые в Канаде имеет вертикальный дизайн, что позволяет визуально выделить её среди других и увеличить размер портрета.
На одной стороне 10-долларовой купюры изображена Виола Десмонд – известная правозащитница, которая выступала против дискриминационной расовой политики Канады в прошлом столетии. В 1946 году ее осудили и заключили в тюрьму после того, как она отказалась покинуть кинотеатр только для белых.
На обратной стороне изображен канадский музей прав человека в Виннипеге, Манитоба — первый в мире музей, посвященный исключительно эволюции, празднованию и будущему прав человека.
Размеры новой канадской банкноты – 6 дюймов на 2,75 дюймов. Защитные особенности ноты включают в себя 3D технологию, прозрачность, металлические изображения и символы, а также цветовые сдвиги.
Canadian $10 bill featuring Nova Scotia civil rights pioneer and 2017 Inductee, Viola Desmond, named "World's Best New Banknote" of the year by @theibns! We are so proud. #CanadaThrives pic.twitter.com/UGKTQxagap— Canada’s Walk of Fame (@CWOFame) April 30, 2019
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md