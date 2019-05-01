Врачи назвали постоянное чувство голода признаком опасной болезни

Ощущение чувства голода после еды может свидетельствовать о развитии диабета, пишет издание Express со ссылкой на британского медика Мэтью Кейпхорна.

«Если вы чувствуете, что обычно нормальная для вас порция пищи перестала удовлетворять голод, и он сохраняется после еды, это повод обратиться в клинику», - отметил специалист, передает iz.ru

По его словам, очень важно проследить, как быстро возникает желание поесть после трапезы. Так, в меру плотный ужин должен поддерживать ощущение сытости в течение шести часов, пишет Медикфорум.

Еще одним важным признаком метаболических нарушений или повышение уровня сахара в крови является сильный аппетит перед сном. При этом чувство голода в случае развития диабета сопровождается и постоянной жаждой даже в случае, если человек не употребляет много соленой пищи.

«Если тело неправильно усваивает сахар, вы часто можете чувствовать себя голодным, поэтому в этом случае стоит задуматься о диагностике диабета», - добавил Кейпхорн.