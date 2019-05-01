Потоп в столичном пригороде: дождь затопил улицу в Дурлештах. ВИДЕО

Дождь затопил улицу столичного пригорода Дурлешты. Сложившаяся ситуация стала настоящим испытанием для нервов водителей.

О том, как выглядели дороги стало понятно из опубликованного очевидцем видео, снятом на улице Тудор Владимиреску в Дурлештах.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на всей территории страны ожидаются дожди и незначительное похолодание.