Выборы в Европарламент: в Молдове откроют 36 избирательных участков

Власти Румынии откроют в Молдове 36 избирательных участков для голосования на выборах в Европарламент, которые состоятся 26 мая 2019 года. Об этом объявило сегодня посольство Румынии в Кишиневе.

Согласно цитируемому источнику, 13 избирательных участков откроют в Кишинэу, а еще два - в Бэлць. Вместе с тем, по одному избирательному участку откроют в Унгень, Сорока, Дрокия, Единец, Фэлешть, Флорешть, Теленешть, Хынчешть, Яловень, Ниспорень, Орхей, Кэушень, Анений Ной, Бардар, Кэлэрашь, Кагхул, Кантемир, Чимишлия, Джурджулешть, Леова и в Карабетовке, передает Молдпрес.

Голосование начнется в 7.00 (по местному времени) и завершится в 21.00 (по местному времени). Представители Румынии в Европарламенте избираются всеобщим, равным, прямым, тайным и свободным голосованием. Румынию в Европарламенте представляют 32 депутата, срок полномочий которых 5 лет.

Посольство Румынии в Республике Молдова рекомендует румынским гражданам заранее изучить всю информацию о процедуре голосования, чтобы осуществить свое право голоса в оптимальных условиях. Вместе с тем, румынским гражданам, желающим воспользоваться правом голоса, настоятельно рекомендуется заранее проверить срок действия своих удостоверений личности.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года.