В Молдове появилась птицеферма, где цыплят выращивает компьютеризированная система. Создал ее молодой предприниматель из села Петрешты Унгенского района.
"Эти большие окна поддерживают температуру. Есть сенсоры влажности и кислорода. Здесь регулируется уровень света. Он должен быть разным для цыплят разного возраста", - сказал фермер Дмитрий Гаврилица.
24-летний Дмитрий Гаврилица запустил свой бизнес год назад. А современное оборудование, которое позволяет контролировать рост цыплят на всех этапах, недавно приобрел на кредит, полученный у государства на льготных условиях.
Система сама оценивает, достаточно ли корма и воды у пернатых, а владельцу птицефермы нужен лишь интернет, чтобы присматривать за своим хозяйством через систему дистанционного мобильного управления.
"Абсолютно все процессы автоматизированы. Я лишь контролирую, какой уровень влажности, тепла, воды. На этом экране я все вижу из дому", - добавил Дмитрий Гаврилица.
Часть средств на запуск производства Дмитрий получил в виде грантов, часть - вложил сам, а недавно взял кредит в 525 тысяч леев в рамках программы поддержки, запущенной Минфином. Возвращать займ он начнет через год. А процентная ставка ниже, чем в среднем на рынке - всего четыре с половиной процента.
"Нам помогают проектами, субсидиями, и мы пользуемся ими. Эта программа очень хорошая. Я уже думаю о будущем, может, построим еще один павильон, может, бойню", - отметил Гаврилица.
Дмитрий - один из 40 предпринимателей, получивших на льготных условиях кредиты на общую сумму 20 миллионов леев. Выдает их Фонд развития, которым управляет Министерство финансов.
"Эта программа призвана дополнить другие инициативы, а также приумножить уже действующие проекты, направленные на поддержку молодежи. Мы хотим мотивировать ее оставаться в стране", - заключил министр финансов Ион Кику.
Программа кредитования малых предприятий действует уже два месяца и продлится до конца года. Ее общий объем 350 миллионов леев.
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vox.publika.md