Огромная анаконда остановила движение в Бразилии

Автомобилисты города Порту-Велью (Бразилия) вынуждены были задержаться в пути — им дорогу перегородила крупная змея.

Трехметровая анаконда решила пересечь трассу. Самые смелые автомобилисты вышли из машин и сняли змею на видео. Биолог Флавио Терассини считает, что рептилия осваивала новые территории для охоты. Змее примерно 10 лет, и она весит около 30 кг, сообщает Моя Планета со ссылкой на Daily Mail.

«Крупные змеи иногда появляются в черте города. Если в природе они ловят мелких грызунов, то в городах могут нападать на домашних животных. Чтобы не привлекать внимание анаконды, лучше не оставлять возле дома пищевые отходы», — рассказал биолог.