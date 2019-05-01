На одной из молдавских виноделен май встрелили фестивалем вина

Фестивалем вина встретили май на одной из молдавских виноделен. Организовали его под открытым небом. На входе посетителей угощали шампанским. Кроме того, на всю продукцию действовали скидки до 30%.

"Зачастую спросом пользуются ледяные вина. Сегодня продаём по 150, хотя обычно они стоят 200", - сказала представитель винодельни Татьяна Грэждяну.

Посетителей также угощали мясом на гриле, плациндами, жарким и мамалыгой.