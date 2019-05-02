Житель Теленешт, которого обвинили в присвоении 20 тысяч леев, утверждает, что он невиновен

Житель Теленештского района, которого обвинили в присвоении 20 тысяч леев, утверждает, что он невиновен. Инцидент произошел на прошлой неделе. Кассирша одного из банков настаивает, что по ошибке выдала мужчине - 34-е тысячи леев вместо 14-ти. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он меняет валюту в финансовом учреждении, распространила полиция. Мужчина обвинения отрицает. От пережитого стресса он угодил в больницу.

В минувшую пятницу 57-летнему Антону Типа из села Киштельница Теленештского района позвонил сын и рассказал, что его ищет полиция, передает canal3.

"Сын стал меня расспрашивать: "Папа, что случилось? О тебе говорят повсюду. Ты, якобы, присвоил большую сумму денег". Но я не мог так поступить. Я взрослый человек и никогда ни у кого лишней копейки не взял. Мне звонили многие знакомые. Все недоумевали. Я сам ничего не понимал. Мне стало плохо, пришлось вызывать скорую", - рассказал житель села Киштелница, Теленештский район Антон Типа.

На второй день мужчина явился в полицию и переговорил по телефону с кассиршей. Он намерен подать на женщину в суд.

"Она говорит: " Простите меня. Возможно, я ошиблась". А я говорю: "Как мне тебя простить? Ты же меня перед людьми опозорила!", - сказал житель села Киштелница, Теленештский район Антон Типа.

В банке отказались комментировать ситуацию. В полиции извинились и пояснили, что всего лишь распространили информацию, полученную с камер видеонаблюдения. Юристы иначе трактуют ситуацию.

"Он на полном основании может обратиться в суд. Скорее всего, вина лежит на полиции. Нарушен принцип презумпции невиновности. На кадрах с камер видеонаблюдения нет никакого нарушения. Противоправных действий с его стороны не вижу", - сообщил адвокат Юрий Мэрджиняну.

Ввиду вновь открывшихся обстоятельств сотрудники полиции намерены повторно заслушать подозреваемого и кассиршу.