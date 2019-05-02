Река Дрина постепенно превращается в свалку

Одна из самых живописных рек на Балканах - Дрина - постепенно превращается в свалку. Ее воды переносят не только тонны пластика, но и выброшенные кем-то ржавые бочки и стиральные машины. По словам жителей прибрежных районов, каждый год они собирают в русле реки около 800 тысяч тонн мусора. Но положение дел не меняется к лучшему.

Река Дрина берет начало в Черногории, а затем становится природной границей между Сербией и Боснией и Герцеговиной, сообщает canal3.

"Поверьте мне, это настоящая катастрофа. Работники ГЭС пытаются очистить воду, она слишком загрязнена. Люди всё бросают в реку всё, что попало, не только пластик".

Желающих искупаться и порыбачить в реке становится все меньше. Редко кто решится на это. Как результат - гостиницы, расположенные вдоль набережной, всё реже посещают туристы. Те, кто всё-таки решается приехать, поражены количеством мусора.

"Здесь невозможно ловить рыбу. Не можем бросить удочку в воду, потому что застревает в мусоре, пластиковых бутылках и кусках дерева. В этой реке больше нет чистой воды".

Власти трех стран взялись за проблему загрязнения реки в прошлом месяце. Спасение Дрины обсудили в ходе встречи на уровне министров окружающей среды.