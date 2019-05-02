Кишиневский художник Владимир Сушкевич создает бодипозитивных кукол

Идеальные тела Барби - это неинтересно. Кишиневский художник Владимир Сушкевич хочет показать истинную красоту женщин и создает бодипозитивных кукол. Все изгибы и складки на теле этих пышных дам - украшение. Из чего они сделаны автор не раскрывает, но отмечает - каждая его работа оригинальна и существует в единственном экземпляре.

"Я выбираю позу, которая выражает это образ. Затем подбираю в интернете тела, то есть натуру, соответствующую позе, в разных ракурсах, набираю материал женщин с формами и начинаю с этим материалом работать", - рассказал скульптор Владимир Сушкевич.

На создание куклы может уйти несколько месяцев. Владимир проводит в своей мастерской день за днем, и даже до поздней ночи. Всё, что мы видим на готовой игрушке - одежду, макияж, прическу, обувь, мастер сделал своими руками. Поэтому он и скульптор, и дизайнер, и визажист в одном лице, передает canal3.

"Самое тяжелое - это мелкие детали, пальцы, ноготки, кисти рук, лицо, то есть мелкие вещи", - сказал скульптор Владимир Сушкевич.

За семь лет кукольник успел воплотить 15 своих идей. Большинство покупателей необычных скульптур - заграничные коллекционеры.

"Она мне интересна и дорога, пока я над ней работаю. Потом, когда она уже готова, я ее фотографирую, ставлю в другую комнату и все, я ее не вижу. Поэтому хочу, чтобы она быстрее нашла своего ценителя, покупателя", - отметил скульптор Владимир Сушкевич.

Клиенты могут заказать куклу через интернет. Стоят они не меньше тысячи долларов.