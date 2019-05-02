Землетрясение магнитудой 3 балла произошло сегодня около 8:58 в Румынии. Об этом сообщает Национальный институт физики Земли.
Подземные толчки зафиксировали в сейсмической зоне Вранча на глубине 23 километров.
Землетрясение почувствовали жители нескольких населенных пунктов: Одобешть, Панчу, Онешть, Нехою, Слэник-Молдова, сообщает agerpres.ro.
Самое сильное землетрясение в 2019 году произошло в 9 января в уезде Бузэу. Тогда магнитуда толчка в эпицентре составила 5,8 баллов.
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md