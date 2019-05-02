Воспоминания о приднестровских наемниках на Донбассе - Антюфеева в Донецке называли "садистом" и "мерзавцем"

"Изощренные пытки, повальное взяточничество, кумовство и разгульная жизнь", - именно к этому Донецк привели действия приднестровских добровольцев, начиная с генерал-лейтенанта Владимира Антюфеева, некогда занимавшего руководящие посты в силовых структурах Приднестровья. Об этом пишет один из активистов «Русской весны» в Донбассе Роман Манекин в своём цикле рассказов о жизни в ДНР.

"Приднестровцы приехали в Донбасс с Антюфеевым - проворовавшемся в Приднестровье деятелем периода молдавско-приднестровской войны. Прибыли в колоне с автомобилями, предназначенными для силовых структур ДНР. Антюфеев тут же назначил себя главой донецких "силовиков", расставил своих людей во главе Прокуратуры, МВД и МГБ", - пишет автор о периоде 2014.

По рассказам Манекина, репутация Антюфеева в Донецке оставляла желать лучшего. Его называли "садистом" и "мерзавцем", пишет AllMoldova.

""Приднестровцы" начали массово принимать на работу в силовые органы ДНР бежавших от народного протеста периода весны 2014 года украинских СБУ-шников, милиционеров, прокурорских работников, судейских",- пишет автор, утверждая, что после этих действия в Донецке воцарило беззаконие и полное самоуправство.

"Донецкие "силовики" получили право захватывать и безнаказанно грабить любого жителя региона, бессрочно "мариновать" его в "ямах".

Задержание и арест - фундамент правоприменительной практики любого государства. По элементарной причине: жестоким захватом и пытками легко принудить человека к самооговору. А далее, при вынесении приговора, суд, как известно, действует "по внутреннему убеждению", ссылаясь на те документы дел, на которые посчитает нужным",- говорится в рассказе.

Впрочем, Антюфеев был недолго первым вице-премьером ДНР по вопросам госбезопасности. А после его побега, как пишет автор, другие приднестровцы - Караман и Спивак взяли бразды правления.