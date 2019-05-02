Главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку.

Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны. Представители ведомства также заявили, что заявление об отставке было подано на прошлой неделе.

Виорел Морарь пока не прокомментировал это решение.

Высший совет прокуроров избрал на должность главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря 22 апреля 2016 года.