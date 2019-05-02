Кризис в животноводстве: поголовье крупного скота сократилось на 13%

Кризис в животноводческом секторе. В первом квартале этого года поголовье крупного скота сократилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2018, и составило чуть более 140 тысяч голов. Это самый низкий показатель за последние 40 лет.

Согласно статистике, количество зарегистрированных коров к первому апреля достигло 96 тысяч, это на 14% меньше, чем годом ранее. Количество птиц сократилось почти на 8,5%. А количество овец и коз снизилось более чем на 6% и составило примерно 792 тысячи.

Единственное незначительное увеличение показателей зафиксировали на свинофермах. Там зарегистрировали около 400 тысяч животных.