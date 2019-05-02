В Кишиневе стартовала 36-ая Балканиада по математике

Свыше 100 учеников из 17 стран мира собрались на Балканиаду по математике, которая проходит в Кишиневе. В этом году ее организовали при поддержке Министерства образования, культуры и исследований и Национального агентства по куррикулуму и оцениванию.

"В этом престижном конкурсе участвуют 107 учеников из 17 стран мира. Все они были отобраны по результатам национальных олимпиад. Молдову на этом конкурсе представляют две команды", - сказал глава Нацагентства по куррикулуму и оцениванию Анатолий Топалэ.

В каждой команде по шесть человек. Им предстоит за четыре с половиной часа решить четыре математические задачи повышенной сложности. Двенадцатикласник Александр Руди уже успел завоевать на олимпиадах две бронзовые и одну серебряную медаль.

"Мне математика нравится с детства, с первых дней школы. Но серьезно я начал ею заниматься с 7-8 класса, тогда же начал участвовать в олимпиадах", - сказал участник из Молдовы Александр Руди.

Джорджия Бенасси приехала на Балканиаду из Италии.

"Мне правда очень нравится математика, она прекрасна сама по себе. Думаю, что математикой могут заниматься не только парни, но и девушки. Просто не всем это дано", - отметила участница из Италии Джорджия Бенасси.

А 17-летний Датис с Кипра уже успел написать несколько книг по математике и выиграл четыре медали на международных состязаниях.

"Знаете, я занимаюсь подготовкой каждый день после обеда. И все равно для меня математика - это любимая наука, а еще - это не просто формулы, это способ решить сложные задачи", - рассказал участник с Кипра Датис Калали.

В состав жюри вошли международные судьи.

"В ходе соревнований участники не имеют права на помощь извне, а также на использование дополнительной информации. Они знают об этом", - заявил председатель жюри Валерий Гуцу.

Итоги Балканиады объявят 4 мая. В Молдове ее проводят в третий раз.