Дипломат Поя обвинил в глупости членов Платформы ДА

Известный дипломат Валериу Поя считает, что члены Платформы ДА ведут себя крайне глупо и безответственно, а лидер ПДС Майя Санду и вовсе слишком много на себя взяла. Об этом дипломат заявил в эфире программы IMPORTANT на TVC21, давая свою оценку действиям обеих партий.

"За Платформу ДА голосовала молодёжь и диаспора, и лишь поэтому партия пришла. Но они должны были предложить хотя бы одну программу по развитию молодёжи, по обороне, по трудоустройству. Работы - море. А они приходят и требуют должность президента. Ещё никто не выкинули из словаря слово "дура", "дурак", "дураки". И вот для всей их Платформы это основные сравнения. Это Платформа глупых людей", - заявил дипломат.

Жёстко отозвался Поя и о Майе Санду.

"Нормальный человек не может прийти, требуя должность премьер-министра, когда все происходящее в образования тянется не один день, не два, а уже годами. Когда они говорят о том, что провели реформу в образовании, они подтверждают, что понятия об этом не имеют. Я работал во Всемирном Банке, и даже не знал, что там работала Санду. Видимо, она лишь бумажки переносила из кабинета в кабинет", - заявил дипломат.