Трагедия 2 мая в Одессе: к Дому профсоюзов несут цветы

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в пятую годовщину трагедии 2 мая, сообщает Думская.

В то же время, на Куликовом поле работает пропускной режим посещения, установлены два фильтрационных пункта пропуска: один на вход напротив центральной части Дома профсоюзов, второй – на выход. Полицейские осматривают личные вещи, сообщает Корреспондент.

За порядком следят около 2,5 тысяч силовиков. Также дежурят медики, кинологи и взрывотехники.

В 16:00 запланирован митинг траура, в 18:00 - марш украинского правопорядка, в 19:00 на Греческой площади будет молебен по погибшим.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.

Правоохранители открыли около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.