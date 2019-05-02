Жена Зеленского купила элитную квартиру в Крыму за полцены

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского приобрела у олигарха Александра Буряка роскошную квартиру в Крыму за полцены. Сделка была заключена в 2013 году, до аннексии полуострова Россией. Это указано в декларации о доходах и собственности Елены Зеленской. Пентхаус находится в роскошном комплексе "Император".

Недвижимость обошлась супруге Зеленского в 164 тысячи долларов. То есть за квадратный метр она заплатила 1260 долларов, хотя в то время его стоимость достигала пяти тысяч долларов.

Известно, что с 2010 по 2013 год Александр Буряк был акционером Брокбизнесбанка. Сейчас он вместе с директорами и другими акционерами финансового учреждения находится под следствием по подозрению в мошенничестве. Ранее, зарубежные СМИ писали о том, что Зеленский связан со многим украинскими бизнесменами, в том числе с олигархом Игорем Коломойским, который занимался его продвижением в политике. О том, что Зеленский будет баллотироваться на пост президента объявили в прямом эфире на телеканале Коломойского.







