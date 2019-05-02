Минэкономики Румынии подпишет сегодня приказ о начале строительства газопровода Унгены-Кишинев

Министерство экономики Румынии подпишет сегодня приказ о начале строительства газопровода Унгены-Кишинев. На прошлой неделе компания Transgaz заключила все необходимые соглашения.

Протяженность газопровода составит 120 километров, пропускная способность - полтора миллиарда кубометров в год. Transgaz намерен инвестировать в проект 93 миллиона евро.

Газопровод Кишинев-Унгены является продолжением ветки Яссы-Унгены, которую сдали в эксплуатацию в 2014 году. Румынская компания Transgaz стала оператором газопровода, купив госпредприятие Vestmoldtransgaz.

Ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что этот проект является важным шагом к обеспечению энергетической безопасности Молдовы. По его словам, так власти страны смогут принимать решения во благо граждан без риска, так как у Молдовы будет альтернативный источник природного газа.