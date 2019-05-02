Производителям слив и столового винограда предоставят гранты

Производителям и экспортерам слив и столового винограда предоставят гранты за внедрение современных послеуборочных технологий, способствующих увеличению экспорта в Евросоюз.

Средства выделят в рамках проекта USAID "Современное сельское хозяйство в Молдове". Заявки принимают до 27 мая. Общая сумма грантов достигает двух миллионов 700-от тысяч леев. Сельхозпроизводители получат от 600 до 900 тысяч. А сам заявитель должен будет инвестировать не менее 50% от суммы.

По данным статистики, с 2008 по 2017 год объем производства слив увеличился почти на 40 тысяч тонн и составил 93 тысячи. А объем производства столового винограда вырос с 66 до 109 тысяч тонн.