Где на Радуницу в Кишиневе можно будет припарковать машину

Столичная мэрия объявила о том, что в Дни поминовения усопших, 5 и 6 мая, на прилегающей к кладбищу им. Св. Лазаря территории будут выделены места для парковки частных автомобилей.

Места для парковок будут расположены следующим образом: ул. Кукорилор, 41 – 300 парковочных мест;

ул. Кукорилор, 58 – 200 парковочных мест;

ул. Дойна, 201 – 450 парковочных мест;

ул. Соколень, 31 – 500 парковочных мест;

ул. Соколень, 41 – 50 парковочных мест. Всего было выделено 1500 парковочных мест. Напомним, на поминальные дни движение транспорта, за исключением общественного, по улице Дойна на отрезке между улицей Соколень и главным входом на кладбище, будет запрещено.

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