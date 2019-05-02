Масштабный потоп в США: Миссисипи прорвала дамбы

В США из-за весеннего паводка вода вышла из берегов реки Миссисипи и затопила близлежащие города. Об этом сообщает CBS.

Известно, что защитные дамбы не выдержали мощного паводка и вода хлынула на городские улицы. Больше всех от наводнения пострадал город Давенпорт. Так высоко Миссисипи не поднималась там последние четверть века, пишет Корреспондент.

На видео видно, что автомобили, припаркованные на улицах города, полностью ушли под воду, также вода добралась до первых этажей жилых домов. Жители из затопленных регионов эвакуируются на лодках.

Спасатели перемещаются по затопленным улицам вплавь. Всего наводнение ожидается в 10 штатах, где местные власти уже предупредили жителей.