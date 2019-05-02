В Монголии вспышка бубонной чумы

На западе Монголии зафиксированы два случая смерти от бубонной чумы. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на местные СМИ.

"К настоящему моменту, в провинции Баян-Улгий установлен карантин и проводится ряд мер по ликвидации и предотвращению распространения инфекций", - отмечается в сообщении.

Бубонная чума возникает в результате заражения бактерией, которую переносят блохи, паразитирующие на сурках или крысах, пишет Корреспондент.