Кенсингтонский дворец опубликовал фото принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения

К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке.

К четырехлетию принцессы Шарлотты опубликованы три фотографии, сделанные матерью Шарлотты, герцогиней Кембриджской, в Лондоне и Норфолке, передает УНИАН.

Шарлотта, которой в сегодня исполняется четыре года, была сфотографирована герцогиней Кейт в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.

На одной из фотографий принцесса в летнем платье с цветочным принтом сидит

на траве.



