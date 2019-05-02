В апреле доходы таможенной службы достигли почти двух миллиардов леев

Доходы, собранные таможенной службой, увеличились более чем на 20% в апреле по сравнению с апрелем 2018 года и достигли почти двух миллиардов леев. Согласно заявлению учреждения, сумма была накоплена в результате заполнения почти 50 000 таможенных деклараций.

В то же время, за первые четыре месяца этого года таможенная служба внесла в государственный бюджет около 6,6 млрд. леев, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 780 нарушений таможенного законодательства.

Наиболее частые из них относятся к превышению срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами, нарушению сроков транзитного или таможенного декларирования и не декларированию товаров народного потребления. В то же время было составлено 460 протоколов об административных нарушениях и наложен штраф в размере одного миллиона леев.