Смерти от кори в Украине: озвучена страшная статистика

С начала года в Украине от осложнений кори умерли 16 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Последняя жертва – 12-летний ребенок, который не мог получить прививку из-за противопоказания к вакцине. В Минздраве отмечают, что таких людей можно защитить только коллективным иммунитетом.

С 18 по 25 апреля корью заболели 2 тыс. 175 человек – 1 тыс. 180 взрослых и 1 тыс. 67 детей. Больше всего новых случаев - в Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях и в столице, сообщает УНИАН.

Всего с начала года в Украине корью заболели 43 тыс. 783 человека — 20 тыс. 359 взрослых и 23 тыс. 424 ребенка.





