В Каларашском районе без вести пропал 32-летний мужчина

32-летний житель села Мелешены вышел из дома и не вернулся. Полиция Калараша просит помощи граждан его поиске.

Сообщается, что последний раз мужчину видели 25 апреля. После этого о его местоположении ничего не известно. Родственники обратилась в полицию.

Пропавших мужчина - голубоглазый блондин среднего телосложения, рост 1,80 см. В день исчезновения был одет в синие джинсы и куртку коричневого цвета. Мужчина страдает психическим расстройством и ранее уже уходил из дома.

Граждан, узнавших мужчину на фотографии и обладающих какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону 0244-2-03-50, 0244-2-09-80 или позвонить в службу 112.