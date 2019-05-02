Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Тирасполь - Каменка: среди пострадавших есть беременная женщина

На трассе Тирасполь – Каменка произошло ДТП примерно в 18:30, 1 мая. Грузовик марки Iveco врезался в Opel. Удар пришёлся в левый бок легковушки.

В момент столкновения в легковом автомобиле находились 3 человека: 31-летний водитель, его 60-летняя мама и 30-летняя беременная супруга. Все трое были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

У каждого из водителей своя версия случившегося. Как поясняет 58-летний мужчина, находившийся за рулём фуры, Opel сначала стоял на обочине, затем резко свернул влево, не пропустив грузовик, который следовал в попутном направлении.

Со слов водителя легкового автомобиля, на перекрёстке он начал совершать манёвр, направляясь в сторону просёлочной дороги. Opel уже находился на встречной полосе движения трассы, как вдруг в него врезалась фура.

По чьей вине произошло ДТП, ещё предстоит выяснить. По факту происшествия проводится разбирательство. Оба транспортных средства помещены на штрафстоянку.