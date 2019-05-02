Президент Игорь Додон допускает, что может выдвинуть на должность премьер-министра представителя крупнейшего парламентского формирования, которым является Партия социалистов или кандидата из президентской команды. Однако глава государства избегает называть имена, отметив, что это преждевременно, передает IPN.
"Если парламентское большинство не создано, и Конституционный суд говорит, что президент имеет право выдвигать кандидатуру премьер-министра без парламентского большинства, то я буду консультироваться со всеми фракциями и приму решение", - заявил президент.
На вопрос журналистов, насколько правдива информация о том, что нынешний министр финансов Ион Кику может быть выдвинут на должность премьер-министра, Игорь Додон заявил, что никто не может выдвигать кандидата, кроме президента, пишет IPN.
Аппарат президента направил в начале прошлой недели обращение в Конституционный суд с просьбой получить толкование о праве главы государства выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, если у парламента нет руководства. Советник президента Максим Лебединский заявил тогда, что в соответствии с положениями Конституции, в случае неназначения кандидата на должность премьер-министра в течение трех месяцев, президент страны распускает избранный парламент. Та же норма определяет, что в течение 45 дней, распределенных на три месяца, должно поступить не менее двух предложений.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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vox.publika.md