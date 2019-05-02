Парламентарии предлагают правительству премьер-министра Терезы Мэй внести в законодательный орган в течение ближайших шести месяцев предложения, чтобы "восстановить природную среду Великобритании и создать экономику, которая не производит отходов". Это решение также требует усиления поддержки "амбициозных краткосрочных целей" для возобновляемых источников энергии и транспорта.

Британский парламент одобрил инициативу Корбина после почти двухнедельных протестов экологических активистов и обращения шведской школьницы Греты Тунберг, инициатора глобальных мер в поддержку окружающей среды.

Инициатор движения FridaysForFuture (Глобальная климатическая забастовка за будущее) – шведская школьница Грета Тунберг, которую в этом году номинировали на Нобелевскую премию мира. С августа 2018-го года она выходила на одиночную забастовку возле Парламента Швеции с требованием спасти климат. Впоследствии ее инициативу подхватила молодежь из других стран, которая вместо занятий по пятницам выходит на акции протеста к местным парламентам и муниципалитетам, чтобы напомнить местным властям о последствиях изменения климата.