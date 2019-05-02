"Лучше это сделать сегодня, чем ждать, когда утечка (газа) будет более масштабной", - приводит издание слова Де Бакера.

Отметим, каждый год голландские и бельгийские рыболовецкие суда извлекают из Северного моря сотни неразорвавшихся донных мин, большинство из которых были заложены в ходе Второй мировой войны союзниками по антигитлеровской коалиции. По оценкам ряда экспертов, в настоящее время на дне Северного моря находятся более трех миллионов морских мин, которые были сброшены в годы Второй мировой войны.

В 2005 году голландское рыболовецкое судно подорвалось на глубинной мине, в результате погибли трое рыбаков. После этого совместным решением командования ВМФ Голландии и Бельгии была инициирована операция Beneficial Cooperation по поиску и уничтожению в Северном море снарядов Первой и Второй мировых войн.