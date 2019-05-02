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Карпаты засыпает снегом в мае
// фото: facebook.com/chornogora.rescue112
13:24, 02 May 2019
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В Карпатах в первые дни мая пошел снег. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в четверг, 2 мая.

"По состоянию на 8:30, 02.05.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер западный, 10 м/с. Температура воздуха -2° С. Видимость до 20 м. Идет снег", - говорится в сообщении.

Накануне спасательный пост сообщал, что начиная с высот 1300-1400 метров над уровнем моря, из-за значительного слоя свежего снега тропинки не просматриваются, пишет Корреспондент.

"Из-за налипания на деревьях и камнях маркеры не просматриваются. По прогнозу на четверг-пятницу, порывы ветра до 30 м/с и сильные осадки в виде мокрого снега", - предупредили спасатели.




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