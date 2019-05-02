Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал самый правильный детский ужин.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. По словам врача, оптимальными продуктами для детского ужина являются продукты молочные или кисломолочные, пишет УНИАН.

"Лично с моей точки зрения, лучше всего молочно-крупяные каши", — сообщил Комаровский.

Он отметил, что все каши крайне питательны, то есть прекрасно насыщают малыша.

"После ужина в виде молочно-крупяной каши вероятность того, что ребенок через два часа проснется голодным и разбудит всех мирно спящих членов семьи, не очень велика", — подчеркнул врач.





