Пассажиры сняли видео из салона автобуса, попавшего в торнадо в Румынии

Опубликовано видео из салона автобуса, попавшего в торнадо в Румынии. Видеозапись была сделана пассажиром.

Автобус, в котором ехало 40 человек, был сброшен с дороги огромным торнадо недалеко от населенного пункта Дражна уезда Калараш, пишет digi24.ro.

Четыре человека были госпитализированы, еще 12 - получили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.