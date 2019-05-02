Самая дорогая компания в мире: капитализация Apple снова превысила $1 триллион

Компания Apple снова является самой дорогой компанией в мире по объему рыночном капитализации, которая непосредственно сейчас составляет 992,66 миллиарда долларов. Более того, на короткий срок рыночная капитализация купертиновского гиганта перевалила за 1 триллион долларов.

"После публикации финансового отчета акции Apple резко выросли в цене. В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигла максимального значения 215,31 доллара. К моменту закрытия торгов на бирже NASDAQ 1 мая суммарная стоимость акций компании снизилась до 992,66 миллиарда долларов. Сейчас именно у Apple самая большая капитализация на рынке", - говорится в сообщении.



Компания Microsoft, которая на прошлой неделе впервые преодолела отметку в 1 триллион долларов рыночной капитализации и обошла по этому показателю Apple, переместилась на второе место. Ее рыночная капитализация сейчас составляет 979,92 миллиарда долларов, сообщает УНИАН.

Третье и четвертое места в рейтинге занимают Amazon и Alphаbet с результатами 941,10 миллиарда долларов и 812,09 миллиарда долларов соответственно. То есть, разрыв между минимален, так что высока вероятность новых перестановок в рейтинге.

Рост акций Apple несколько удивляет на фоне падения основных показателей из-за продолжающего обвала продаж смартфонов iPhone. Видимо, инвесторы очень обрадовались росту направления сервисов, доходы от которых по итогам квартала обновили абсолютный максимум, а также хорошим продажам носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories).

В начале августа 2018 года компания Apple стала первой в США публичной компанией стоимостью 1 триллион долларов. Спустя месяц к Apple присоединилась Amazon, которая второй среди американских компаний и третьей за всю историю мирового фондового рынка (самой первой была китайская нефтегазовая компания PetroChina) преодолела это важный рубеж. 25 апреля 2019 года к ним присоединилась Microsoft, став четвертой компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов.





