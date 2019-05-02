Компания Apple снова является самой дорогой компанией в мире по объему рыночном капитализации, которая непосредственно сейчас составляет 992,66 миллиарда долларов. Более того, на короткий срок рыночная капитализация купертиновского гиганта перевалила за 1 триллион долларов.
"После публикации финансового отчета акции Apple резко выросли в цене. В течение небольшого периода времени на торгах цена одной акции компании достигла максимального значения 215,31 доллара. К моменту закрытия торгов на бирже NASDAQ 1 мая суммарная стоимость акций компании снизилась до 992,66 миллиарда долларов. Сейчас именно у Apple самая большая капитализация на рынке", - говорится в сообщении.
Компания Microsoft, которая на прошлой неделе впервые преодолела отметку в 1 триллион долларов рыночной капитализации и обошла по этому показателю Apple, переместилась на второе место. Ее рыночная капитализация сейчас составляет 979,92 миллиарда долларов, сообщает УНИАН.
Третье и четвертое места в рейтинге занимают Amazon и Alphаbet с результатами 941,10 миллиарда долларов и 812,09 миллиарда долларов соответственно. То есть, разрыв между минимален, так что высока вероятность новых перестановок в рейтинге.
Рост акций Apple несколько удивляет на фоне падения основных показателей из-за продолжающего обвала продаж смартфонов iPhone. Видимо, инвесторы очень обрадовались росту направления сервисов, доходы от которых по итогам квартала обновили абсолютный максимум, а также хорошим продажам носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories).
В начале августа 2018 года компания Apple стала первой в США публичной компанией стоимостью 1 триллион долларов. Спустя месяц к Apple присоединилась Amazon, которая второй среди американских компаний и третьей за всю историю мирового фондового рынка (самой первой была китайская нефтегазовая компания PetroChina) преодолела это важный рубеж. 25 апреля 2019 года к ним присоединилась Microsoft, став четвертой компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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РЫБЫ
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День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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vox.publika.md