Эти виды меда лучше всего укрепляют сосуды

Мед является отличным средством от простудных заболеваний, так как обладает противомикробным, противовирусным, успокаивающим, слабительным и обезболивающим эффектом, помимо этого, улучшает иммунитет, стимулирует хорошую работу сердца.

Как только не называют мед в народе: и жидкое золото, и дар природы, и нектар богов. И все — благодаря широкому спектру чудодейственных свойств, о которых можно говорить не переставая, пишет vesti-ua.net.

Акациевый

Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Горчичный

Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.

Гречишный

Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим хроническим гастритом с повышенной кислотностью.

Каштановый

Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.

Кипрейный

Желудочно-кишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст.л. на стакан) — при бессоннице и головных болях.

Клеверный

Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.

Липовый

При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.

Луговой

Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Подсолнечный

Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.