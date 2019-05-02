Около шести тысяч больных диабетом уже получили бесплатные глюкометры. Аппараты раздали в Кагульском, Леовском и Кантемирском районах. На очереди - Тараклийский и Комратский.
В числе получателей - Мария Назарова из Комрата. Диагноз "диабет" ей поставили шесть лет назад. Она - неинсулинозависимая, и уровень сахара в крови ей нужно измерять не так часто, как другим пациентам. Тем не менее, каждый раз приходилось обращаться к врачу.
Другие пациенты глюкометры купили, но тест-полосок для старых моделей в аптеках уже не найти.
Как говорят в Компании медицинского страхования, инсулинозависимые пациенты получат к глюкометрам по 1200 тест-полосок и столько же ланцетов. Остальные - по сотне. Этого должно хватить на год.
"В ближайшее время мы отправим наборы глюкометров, тест-полоскок и ланцетов в Вулканешты и Чадыр-Лунгу. А к концу июня их получат все пациенты в стране", - сказала директор территориального агентства НКМС Сильвия Гранич.
Бюджет проекта - почти 25 млн леев. По данным минздрава, в Молдове около ста тысяч больных диабетом. 19 тысяч из них - инсулинозависмые.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День подобьет Вас на споры со старшими. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
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День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md