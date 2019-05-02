Около 6000 диабетиков уже получили бесплатные глюкометры

Около шести тысяч больных диабетом уже получили бесплатные глюкометры. Аппараты раздали в Кагульском, Леовском и Кантемирском районах. На очереди - Тараклийский и Комратский.

В числе получателей - Мария Назарова из Комрата. Диагноз "диабет" ей поставили шесть лет назад. Она - неинсулинозависимая, и уровень сахара в крови ей нужно измерять не так часто, как другим пациентам. Тем не менее, каждый раз приходилось обращаться к врачу.

Другие пациенты глюкометры купили, но тест-полосок для старых моделей в аптеках уже не найти.

Как говорят в Компании медицинского страхования, инсулинозависимые пациенты получат к глюкометрам по 1200 тест-полосок и столько же ланцетов. Остальные - по сотне. Этого должно хватить на год.

"В ближайшее время мы отправим наборы глюкометров, тест-полоскок и ланцетов в Вулканешты и Чадыр-Лунгу. А к концу июня их получат все пациенты в стране", - сказала директор территориального агентства НКМС Сильвия Гранич.

Бюджет проекта - почти 25 млн леев. По данным минздрава, в Молдове около ста тысяч больных диабетом. 19 тысяч из них - инсулинозависмые.