Полиция установила автора покушения на убийство бизнесмена из Кантемирсокго района

Правоохранительные органы объявили о том, что им удалось установить авторов покушения на убийство бизнесмена в селе Стояновка района Кантемир. Преступление было совершено в ноябре 2018 года, когда в 43-летнего потерпевшего выстрелили несколько раз во дворе его собственного дома.

Согласно материалам уголовного дела, потерпевший открыл свой бизнес в аграрном секторе совместно с 38-летним мужчиной из того же населённого пункта. Позднее между деловыми партнёрами возникли разногласия из-за раздела денежных средств и иного имущества, полученного в ходе ведения бизнеса. 21 ноября 2018 года неизвестный мужчина угрожал потерпевшему и позвал его выйти на улицу, однако, поскольку тот отказался, подозреваемый проник во двор жертвы. Он произвёл семь выстрелов из револьвера. В результате полученных травм пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии в районную больницу Кантемира, где ему было сделано несколько операций, передает IPN.

Правоохранительные органы установили, что бизнес-партнёр пострадавшего связался с 49-летним мужчиной, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Последний свёл его с 30-летним жителем муниципия Кишинёв, вместе с которым они спланировали и организовали нападение.

Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Марианна Бециву сообщила IPN, что были задержаны как бизнес-партнёр пострадавшего, которого подозревают в заказе преступления, так и человек, стрелявший в жертву. В содержащем обвинения деле, которое недавно было направлено в суд, фигурирует и заключённый, который сыграл роль посредника.

Если подозреваемые будут признаны виновными, то им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.