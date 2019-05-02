Внимание! Полиция разыскивает членов преступной группировки

Полиция разыскивает членов преступной группировки. По данным правоохранительных органов, подозреваемые шантажировали управляющего международной транспортной компании.

Злоумышленники уничтожали имущество конкурентов: сожгли несколько автобусов в Молдове, России и Чехии. Целью подозреваемых был отказ экономического агента от выполняемой деятельности.

25 апреля 2019 года двоих членов преступной группировки задержали вместе с подельниками, но освободили с рядом обязательств.

Позже подозреваемые нарушили обязательства суда и скрылись в неизвестном направлении.

Граждан, которые узнали мужчина на фото или знают что-либо о их местонахождении просят позвонить по телефону: 069999457, 022-577-153, 078710293.