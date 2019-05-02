Новый скандал вокруг Евровидения 2019: фавориту конкурса может грозить дисквалификация

Вокруг Евровидения 2019, похоже, разгорается еще один скандал: представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу, как пишут СМИ, может грозить дисквалификация.

После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым, а букмекеры прогнозируют ему первое место на международном песенном конкурсе, пишет УНИАН.

Однако на днях журналисты нашли в сети 29-минутный ролик, в котором певец исполняет конкурсную песню Arcade в 2017 году.

Таким образом, пишут СМИ, артист якобы нарушает главное условие Евровидения, согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года.