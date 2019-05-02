Работа мечты: в США ищут тестировщика матрасов, который за $50 тысяч будет есть и читать в кровати

Американская фирма по производству матрасов открыла вакансию «тестировщика матрасов». Соискатели должны будут есть и читать в кровати.

Об этом говорится на сайте. Компании необходим человек, который проверит удобство кровати для головы и ног, согласно объявлению. Работа включает в себя тестирование продукта компании во время чтения, набора текста и приема пищи, пишет УНИАН.



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