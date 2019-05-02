Сын экс-президента Лучинского объявлен в международный розыск

Румынская полиция объявила Сергея Лучинского в международный розыск. Распоряжение было опубликовано накануне вечером на сайте учреждения. Апелляционная палата Бухареста уже выдала ордер на его арест.

Напомним, старшего сына бывшего президента Молдовы Петра Лучинского приговорили в двум годам и четырем месяцам тюрьмы за торговлю влиянием и подлог.

По данным Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии, в декабре 2014-го - марте 2015 года Лучинский шантажировал бизнесмена Александра Хорпоша, требуя четыре миллиона евро за отзыв своих свидетельских показаний о ряде торговых сделок.

Хорпош передал Лучинскому половину суммы в виде займа по фиктивному договору. Семья Сергея Лучинского не ответила на телефонные звонки. Ранее СМИ писали, что он находится в Москве.