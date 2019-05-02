Южнокорейский солдат ушел в "самоволку", чтобы посмотреть новых "Мстителей"

В Южной Корее военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы пойти в кинотеатр и посмотреть новую часть кинокомикса от Marvel - “Мстители: финал”.

Как сообщает Kotaku, ссылаясь на корейские СМИ, накануне 18 военнослужащих одной из частей ВВС покинули свою базу в рамках несения службы, передает УНИАН.

Один из военных, однако, исчез. Военная полиция начала поиск бойца и установила водителя такси, который сообщил, что высадил военного возле кинотеатра.

Военнослужащего задержали уже после того, как он вышел из зала. Солдат признался, что ушел в самоволку, чтобы посмотреть новых «Мстителей». Проводится служебное расследование.



