Служба парков и дикой природы Северной территории Австралии поделилась фотографиями змеи с тремя глазами, найденной местным охотником.
Снимки рептилии опубликованы в Facebook-аккаунте службы.
Трехглазая змея, которую позже назвали Монти Пайтон, была найдена на шоссе в 40 километрах от города Дарвин. По словам специалистов, возраст рептилии небольшой. Ее длина достигает 40 сантиметров. Ученые считают, что третий глаз — он видит так же хорошо, как и два других, — образовался в результате эмбриональной мутации, сообщает УНИАН.
«Я раньше не видел трехглазую змею, но у нас в лаборатории есть двуглавый кобровый питон — это просто другой вид мутации, похожий на тот, что мы видим с сиамскими близнецами», — сказал BBC News серпентолог Брайан Фрай.
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