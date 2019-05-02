На севере Молдовы подсчитывают ущерб после проливного дождя

В Сынжерейском и Рышканском районах считают ущерб. Во время грозы здесь побило посевы и размыло большинство огородов. Местные жители говорят, что все придется сажать снова.

В селе Почумбень Рышканского района ливень продолжался не больше получаса, но последствия будут устранять долго. В огородах стоит вода, и надежды на урожай у местных жителей нет.

"Дождь был очень сильным. Здесь рядом овраг, и вся вода оттуда полилась во двор. Все кругом затопило".

Пострадали и жители села Мэринешть Сынжерейского района.

"Люди стояли и плакали, когда стало подтапливать дома. Мы помогали, как могли. Копали канавы, чтобы отвести воду, а она все прибывала".

"Все дворы затоплены - у меня, у соседа и дальше по улице".

Размер ущерба установят специальные комиссии.

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