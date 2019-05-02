ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.

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