Названа смертельная опасность короткого отпуска

Ученые-кардиологи из Университета Хельсинки пришли к заключению о том, что короткий отпуск повышает риск смерти от болезней сердца и сосудов и уменьшает людям продолжительность их жизни.

"В отпуске нужно проводить не менее четырех недель в году", - сделали вывод финские специалисты, передает УНИАН со ссылкой на MedikForum.

В пользу такого мнения говорят данные, полученные после 40 лет наблюдений за 1222 мужчинами. Среди добровольцев наблюдались курение, лишний вес, высокие кровяное давление и уровень холестерина, триглицерида, непереносимость глюкозы. Каждый из испытуемых входил таким образом в группу повышенного риска по сердечно-сосудистым отклонениям.



Волонтеры были случайным образом разделены на две группы. В первой им помогали придерживаться ЗОЖ - рекомендовали определенные физические упражнения, давали диетические рекомендации меню, периодически оценивали состояние здоровья и в случае необходимости назначали лекарства для снижения повышенного давление и избыточного холестерина. Во второй группе люди придерживались своих обычных привычек.



В ходе наблюдений был констатирован удивительный факт. Люди из группы, в которой следили за соблюдением здорового образа жизни, умирали чаще тех, кто от вредных привычек не избавился. Впоследствии смертность в обеих группах сравнялись.

Проанализировав обстоятельства, ученые установили: продолжительностью жизни определенным образом связана с длиной ежегодного отпуска. Получалось, что даже если люди следили за здоровьем, но бывали в отпуске меньше трех недель в году, они умирали на 37% чаще. Пока нельзя утверждать, что исключительно короткий отпуск способствует смертности – данный факт еще нуждается в перепроверке.

Тем не менее, ученые отмечают, что именно полноценный отдых эффективен как средство борьбы со стрессом - основным фактором развития болезней сердца и сосудов.





